Прогноз: читайте, какая погода будет в первые дни нового года

В первые дни нового года в Эстонии погода принесет снег и мокрый снег, мороз и оттепель будут сменять друг друга, возрастет опасность гололедицы на дорогах.
В ночь на среду в Эстонии облачно. Пройдёт снег и мокрый снег, по западу ожидается метель. На материковой части ветер неустойчивый 1-7 м/с, утром повернёт к северо-западному и усилится. В береговой части западной Эстонии северо-западный и северный ветер 15-20, на островах до 23, порывами до 30 м/с. Температура воздуха ночью -1..+1°С. В среду днем в Эстонии также облачно. Пройдёт снег и метель. Ветер северо-западный и северный 10-15, на северном побережье порывами 20, на островах 15-19, порывами до 25 м/с. Температура воздуха понизится в течение дня до -1..-6°С.
В ночь на четверг в Эстонии облачно с прояснениями. Снегопады и метели сохраняются преимущественно по востоку Эстонии. Северный ветер 7-12, порывами 15, на островах и побережье 12-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3..-8°С. В четверг днем переменная облачность. Единичные осадки в виде снега возможны лишь по востоку Эстонии. Северный ветер ослабеет до 5-10, в первой половине дня на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха днем -3..-8°С.
В ночь на пятницу в Эстонии облачность уплотнится. Начиная с западных районов Эстонии начнётся снег и мокрый снег. Ветер западой четверти 3-8 м/с. Температура воздуха -6..-12, на островах к утру повысится до 0 °С. В пятницу днем в Эстонии облачно. Пройдёт снег и мокрый снег, на островах дождь. Усилится южный и юго-западный ветер 6-10, на побережье порывами 15 м/с, вечером повернёт на северную четверть. Температура воздуха днем в пятницу 0..-4, на островах до +3°С.