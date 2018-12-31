Прогноз: читайте, какая погода будет в первые дни нового года

В ночь на среду в Эстонии облачно. Пройдёт снег и мокрый снег, по западу ожидается метель. На материковой части ветер неустойчивый 1-7 м/с, утром повернёт к северо-западному и усилится. В береговой части западной Эстонии северо-западный и северный ветер 15-20, на островах до 23, порывами до 30 м/с. Температура воздуха ночью -1..+1°С. В среду днем в Эстонии также облачно. Пройдёт снег и метель. Ветер северо-западный и северный 10-15, на северном побережье порывами 20, на островах 15-19, порывами до 25 м/с. Температура воздуха понизится в течение дня до -1..-6°С.

В ночь на четверг в Эстонии облачно с прояснениями. Снегопады и метели сохраняются преимущественно по востоку Эстонии. Северный ветер 7-12, порывами 15, на островах и побережье 12-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3..-8°С. В четверг днем переменная облачность. Единичные осадки в виде снега возможны лишь по востоку Эстонии. Северный ветер ослабеет до 5-10, в первой половине дня на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха днем -3..-8°С.