В воскресенье в Эстонии будет пасмурно и туманно

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, мокрый снег и дождь, по многим регионам туман. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.