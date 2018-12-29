Сб, 29.12.2018
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В воскресенье в Эстонии будет пасмурно и туманно

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Туман.

ФОТО: Mailiis Ollino

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, мокрый снег и дождь, по многим регионам туман. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами туман. Ветер сменит направление на западное - 2-8 м/с, вечером на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

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