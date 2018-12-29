В воскресенье в Эстонии будет пасмурно и туманно
29 декабря 2018, 14:01
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, мокрый снег и дождь, по многим регионам туман. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами туман. Ветер сменит направление на западное - 2-8 м/с, вечером на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.