Читайте, какая погода ждет жителей Эстонии под Новый год

В ночь на воскресенье облачность рассеется. Снег и мокрый снег пройдут преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный и юго-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на островах до 2 градусов тепла. Днем облачность уплотнится. Снег и мокрый снег пройдут преимущественно на севере страны. На дорогах возможна гололедица. Ветер в течение дня перейдет к северо-западному и усилится до 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на понедельник переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха понизится 0-7 градусов мороза. Днем облачность уплотнится. Во второй половине дня, начиная с запада страны, пойдут снег и мокрый снег, которые распространятся на восток. В течение дня усилится юго-западный и южный ветер, 5-12, на побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла.