Синоптики: выходные будут теплыми, но ветреными
28 декабря 2018, 13:19
До конца недели погода в Эстонии останется сравнительно теплой, пасмурной, но будет более ветреной.
Чередование небольших ложбин и гребней над нами сильных осадков не вызовет. Осадки предстанут во всех видах, но пройдут лишь местами. Температура воздуха будет незначительно колебаться в обе стороны от нулевой отметки, а потому на дорогах по-прежнему много непредсказуемо скользких участков.
В субботу, 29 декабря, в Эстонии в основном будет облачно. В первой половине дня местами сохранится туман и гололед. Во второй половине дня кое-где дождь, мокрый снег и снег. Усилится юго-западный, западный ветер 3-9, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха составит от -1 до +3°С.
На дорогах скользко!