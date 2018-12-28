Синоптики: выходные будут теплыми, но ветреными

Чередование небольших ложбин и гребней над нами сильных осадков не вызовет. Осадки предстанут во всех видах, но пройдут лишь местами. Температура воздуха будет незначительно колебаться в обе стороны от нулевой отметки, а потому на дорогах по-прежнему много непредсказуемо скользких участков.