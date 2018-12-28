Пт, 28.12.2018
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Синоптики: выходные будут теплыми, но ветреными

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Мокрый снег.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

До конца недели погода в Эстонии останется сравнительно теплой, пасмурной, но будет более ветреной.

Чередование небольших ложбин и гребней над нами сильных осадков не вызовет. Осадки предстанут во всех видах, но пройдут лишь местами. Температура воздуха будет незначительно колебаться в обе стороны от нулевой отметки, а потому на дорогах по-прежнему много непредсказуемо скользких участков.

В субботу, 29 декабря, в Эстонии в основном будет облачно. В первой половине дня местами сохранится туман и гололед. Во второй половине дня кое-где дождь, мокрый снег и снег. Усилится юго-западный, западный ветер 3-9, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха составит от -1 до +3°С.

На дорогах скользко!

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