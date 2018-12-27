Чт, 27.12.2018
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В пятницу жителей Эстонии ждут обильные осадки и туман

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Туман.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие снегопады или мокрый снег. По многим регионам туманы и гололедица. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем облачно, по регионам дожди, мокрый снег, вечером на востоке страны также снегопады. Местами туманы и гололедица. Ветер на востоке страны переменных направлений 1-6 м/с, на западе страны северо-западный и западный 3-8 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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