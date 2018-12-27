В пятницу жителей Эстонии ждут обильные осадки и туман

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие снегопады или мокрый снег. По многим регионам туманы и гололедица. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.