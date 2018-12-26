Синоптики дали неутешительный прогноз на завтра

В четверг днем в Эстонии облачно. На западе Эстонии небольшой дождь, мокрый снег, к вечеру в центральных и восточных уездах снег и мокрый снег. Во многих местах туман и гололед. Ветер западных направлений 1-6 м/с, во второй половине дня южный, юго-западный ветер 3-9 м/с, вечером на островах и западном побережье перейдет к северо-западному. Температура воздуха днем повысится -3..+2, на островах до +4°С.