Синоптики дали неутешительный прогноз на завтра

В ночь на четверг в Эстонии облачно с прояснениями, без существенных осадков. К утру облачность увеличится. На островах небольшой дождь. Местами туман и гололед. В начале ночи северо-западный ветер 3-9, на побережье порывы до 12 м/с, к утру ветер западных направлений ослабеет 1-6 м/с. Температура воздуха ночью понизится -3..-8°С, на островах и западном побережье -2..+2°С.
В четверг днем в Эстонии облачно. На западе Эстонии небольшой дождь, мокрый снег, к вечеру в центральных и восточных уездах снег и мокрый снег. Во многих местах туман и гололед. Ветер западных направлений 1-6 м/с, во второй половине дня южный, юго-западный ветер 3-9 м/с, вечером на островах и западном побережье перейдет к северо-западному. Температура воздуха днем повысится -3..+2, на островах до +4°С.
В районе Чудского озера в начале ночи на четверг северо-западный ветер 4-10 м/с, к утру ветер западных направлений ослабеет 2-6 м/с. Без существенных осадков. Видимость умеренная, к утру местами возможен туман. Температура воздуха ночью -3..-5°C.
В четверг днем в Причудье ветер западных направлений 2-6 м/с, во второй половине дня юго-западный, южный ветер 3-8 м/с. Вечером небольшой снег. Видимость умеренная, местами возможен туман. Температура воздуха в четверг днем в Причудье -3..-1°C.