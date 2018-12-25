Ждать ли резкой перемены погоды? Читайте прогноз на эту неделю

В ночь на четверг облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный, затем юго-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов мороза, на побережье островов околонулевая. Днем облачно. Начиная с запада страны пройдут осадки — снег и мокрый снег, на западе страны также дождь. Возможна гололедица. Ветер юго-западный и южный, 2-8 м/сек, вечером на островах северо-западный. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на пятницу преимущественно облачно. До полуночи по многим регионам осадки. Возможна гололедица. К утру осадков станет меньше. Ветер северо-западный, 2-8 м/сек. Температура от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня на востоке страны местами снег или мокрый снег, возможна гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.