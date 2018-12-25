Завтра Эстония насладится зимней сказкой. Однако на дорогах поджидает опасность

После полуночи, начиная с северо-запада страны, облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. На дорогах высокий риск гололедицы. Ветер западный и северо-западный, 6-12, порывами до 14, на побережье до 20 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Днем на западе страны малооблачная погода без осадков. На востоке страны облачно с прояснениями. В первой половине дня кратковременные снегопады или мокрый снег. Местами гололедица. Ветер северо-западный, 6-11, на побережье порывами до 16 м/сек, к вечеру ослабеет. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, к вечеру понизится до 0-4 градусов мороза.