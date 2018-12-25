Полиция разрешила выходить на лед Чудского озера

Во всех трех уездах на лед Чудского озера разрешено выходить пешком на расстояние до трех километров от берега, при этом выдерживая расстояние не менее 500 метров от устий ручьев и рек и не менее километра от истока реки Нарвы. Выходить на лед Нарвского водохранилища по-прежнему запрещено.

По данным проведенного погранохраной мониторинга состояния льда, лед на Чудском озере уже достаточно плотный, чтобы на него можно было выходить. Тем не менее, людей просят быть внимательным, поскольку лед может быть по-прежнему неоднородным.

По словам главы бюро погранохраны Идаской префектуры Индрека Пюви, при выходе на лед рекомендуется брать с собой заряженный мобильный телефон, навигационное устройство и ледяное шило. «Просим тщательно соблюдать ограничения, поскольку в противном случае вы подвергаете себя серьезной опасности. Кроме того, просим о выходе на озеро сообщать близким, а по возможности также регистрировать его на ближайшем кордоне», - сказал Пюви.