Место происшествия в Хабаровском крае. ФОТО: Скриншот.

В Хабаровском крае обрушилась часть сопки, перекрыв русло реки Бурея, на которой стоит Бурейская ГЭС - крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке. Местные жители, ученые и чиновники уже вторые сутки спорят о том, что же там произошло. Есть три основные версии.

На видеозаписях с места происшествия видны разрушенная заснеженная сопка, замерзшая река, засыпанная грунтом и камнями, и десятки поваленных деревьев.

Жители близлежащего поселка Чекунда опасаются, что возникшая в результате обвала дамба весной может привести к подтоплению населенного пункта.

В компании "РусГидро" сообщили, что принадлежащая ей Бурейская ГЭС работает в штатном режиме. "Воды в водохранилище пока достаточно для обеспечения необходимого объема электроэнергии", - сказано в сообщении. Но потом придется решать вопрос о расчистке русла реки, признают в компании.

Некоторые очевидцы уверены, что в отдаленном лесном районе упал крупный метеорит, однако ученые в большинстве своем это не подтверждают. Есть и те, кто и вовсе считает, что верхушку сопки могла снести упавшая ракета.

Рассмотрим три основные версии загадочного происшествия.

Версия №1

Предположение о падении метеорита первым публично выдвинул глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов.

"Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров", - цитировало чиновника накануне региональное агентство "Хабаровский край сегодня".

Сутки спустя, когда большинство ученых высказалось против версии о метеорите, Маслов заявил, что все еще настаивает на своей догадке.

"Метеорологи говорят, что не может быть, чтобы это был метеорит. Другие что-то еще выдумывают. Но ведь сами посудите: падение хоть одного метеорита нам метеорологи предсказали?" - сказал он "Коммерсанту" во вторник.

Член-корреспондент Российской академии наук Борис Воронов также не исключил такую возможность, отметив, что падение метеорита для Дальнего Востока не является необычным событием.

Побывавшие на месте обвала местные жители тоже посчитали, что причиной природного явления мог стать метеорит, хотя само космическое тело или его фрагменты никто не видел. Прозвучал и такой аргумент: на соседних сопках исчезли деревья.

Ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко объяснил РИА Новости, почему падение метеорита могло остаться незамеченным, так: дело было днем, метеорит мог двигаться почти вертикально с высокой скоростью.

Версия №2

Хабаровский астроном Владимир Моисеев уверен, что никакого метеорита не было, а был или оползень, "или на сопку упало что-то искусственного происхождения".

"Если бы это на самом деле упал метеорит, был бы взрыв, который услышал бы весь край. Вот в 1947 году "приземлился" метеорит в районе Сихотэ-Алинь. Грохот стоял на весь Дальний Восток. Скорее на сопку упала часть какой-нибудь ракеты", - цитирует Моисеева "Комсомольская правда".

Глава Чекундинского сельского поселения Александр Зацемирный говорит, что в версию о ракете верят и некоторые местные жители.

"Кто-то согласен, что это метеорит, кто-то уверен, что это ступени ракеты", - сказал чиновник.

Версия №3

Все больше ученых отвергают предположения о падении метеорита или ракеты и склоняются к гораздо более прозаической версии: по их мнению, причиной обрушения сопки стал оползень.

Такую версию, в частности, поддерживает научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

"Видно огромный кусок сопки, который снесло на русло. Скорее всего, если что-то было, то был какой-то оползень. Потому что если это удар метеорита, то воронка более-менее круглая вне зависимости от угла падения", - цитирует ученого Интерфакс.

Директор Уссурийской астрофизической обсерватории Дальневосточного отделения РАН Дмитрий Ерофеев отметил, что сотрудники учреждения не фиксировали падение космического объекта.

"Мы не видели падения метеорита. Кроме того, если бы он упал, то должно произойти землетрясение. Его сила зависит от размера метеорита: в местных масштабах метеорит все равно должен вызвать толчок, который бы зафиксировали сейсмостанции", - сказал Ерофеев РИА Новости.

Сотрудники управления МЧС по Хабаровскому краю побывали на месте обрушения сопки и также не нашли никаких следов падения космического тела.

"Группа, осматривавшая сопку, вернулась в Хабаровск, - сказано в сообщении МЧС. - По заключению ученых, это оползень. Явление в нашем регионе редкое, но не уникальное". "Метеорита не было", - категорично заявили спасатели.

Так что же тогда?

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета" пришли к выводу, что к обрушению сопки привела термическая аномалия.

Версию об оползне поддерживает и старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин, который вообще назвал разговоры о метеорите пиар-ходом со стороны местных властей.

"Теперь все знают про Верхнебуреинский район и его руководителя", - сказал Сурдин в интервью телеканалу "Дождь".