Смотрите, какие сюрпризы преподнесет погода на праздничной неделе

В ночь на среду до полуночи ожидается преимущественно облачная погода. На западе страны мокрый снег и дождь, на востоке преимущественно мокрый снег и снег. После полуночи облачность начиная с островов рассеется, осадков станет меньше. На дорогах большая опасность гололедицы. Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами 14, на побережье 18 м/сек. Днем на западе страны ожидается малооблачная погода без осадков, на востоке страны облачно, возможны кратковременные осадки — снег и мокрый снег. Местами гололедица. Ветер северо-западный, 6-11, порывами 14, на побережье 18 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем от одного градуса мороза до 4 градусов тепла, к вечеру понизится до нуля и 4 градусов мороза.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный, утром на западе страны юго-западный, 2-8 м/сек. Днем ожидается облачная погода, местами снег и мокрый снег, на западе страны местами дожди. Ветер юго-западный и южный, 2-7, во второй половине дня на западе страны северо-западный и западный, 4-10 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла, днем от нуля до 4 градусов мороза, на островах и побережье 1-4 градуса тепла.