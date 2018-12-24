Канун Рождества радует идеальной зимней погодой

Погода облачная с прояснениями, во многих регионах идет легкий снежок. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от одного до шести градусов мороза.

На Чудском озере ветер северных направлений 2-7 м/с. Время от времени идет снег. Видимость умеренная или плохая. Температура воздуха от -3 до -5 градусов.

По всей Эстонии необходимо учитывать зимние условия на дорогах. Утром основные и крупные второстепенные дороги покрыты снегом или смесью снега и соли. Местами идет снег, особенно сильно в Пярнумаа. Видимость из-за осадков ограничена, сообщает Департамент шоссейных дорог.