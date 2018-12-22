Сб, 22.12.2018
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Водителей предупреждают о сложных погодных условиях

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Метель на дороге.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Центр управления движением предупреждает о покрытых льдом участках на дорогах.

Во второй половине дня в субботу поверхность главных и крупных второстепенных шоссе преимущественно влажная от обработки реагентами или сухая, но местами встречаются покрытые снегом и льдом участки. На юге и востоке страны местами возможны небольшие снегопады и метели, водителям следует учитывать, что на дорогах зимние условия.

По прогнозу, в субботу вечером и в ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам небольшие снегопады. Температура воздуха может упасть до 11 градусов мороза.

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