Водителей предупреждают о сложных погодных условиях

Во второй половине дня в субботу поверхность главных и крупных второстепенных шоссе преимущественно влажная от обработки реагентами или сухая, но местами встречаются покрытые снегом и льдом участки. На юге и востоке страны местами возможны небольшие снегопады и метели, водителям следует учитывать, что на дорогах зимние условия.