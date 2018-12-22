Водителей предупреждают о сложных погодных условиях
22 декабря 2018, 16:51
Центр управления движением предупреждает о покрытых льдом участках на дорогах.
Во второй половине дня в субботу поверхность главных и крупных второстепенных шоссе преимущественно влажная от обработки реагентами или сухая, но местами встречаются покрытые снегом и льдом участки. На юге и востоке страны местами возможны небольшие снегопады и метели, водителям следует учитывать, что на дорогах зимние условия.
По прогнозу, в субботу вечером и в ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам небольшие снегопады. Температура воздуха может упасть до 11 градусов мороза.