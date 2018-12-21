От мороза до плюсовых температур: читайте, какая погода будет в Эстонии на затяжных выходных

В субботу, 22 декабря, в основном облачно. Местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -3..-8°С.

В ночь на воскресенье облачно с отдельными прояснениями, по регионам легкий снег, осадки вероятнее всего на побережье островов. Ветер северных направлений, 2-7, около полуночи на северном побережье порывами 11 м/сек. Днем облачно с отдельными прояснениями, по регионам легкий снег, осадки вероятнее всего на побережье островов. Ветер северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 3-9, на материковой части страны местами 13 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.

В ночь на понедельник - в рождественский сочельник - ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер северных направлений, 1-6 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер западных направылений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 4-10, при длительных прояснениях местами до 13 градусов мороза, днем 4-9 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса мороза.

Во вторник, 25 декабря, начнутся кардинальные перемены в погоде. Ложбина низкого давления принесет нам с северо-запада осадки, более сильный ветер и потепление. Во вторник днем на западе Эстонии температура воздуха повысится до 0..+3 градусов, на востоке еще по-зимнему со слабыми минусами.