Готовимся: по Эстонии пройдут снегопады и метели

Завтра, 21 декабря, днем больше осадков достанется Латвии, задев у нас только юг Эстонии и острова. На севере снег в основном слабый, но всё же ляжет на землю новым и чистым покровом. Температура воздуха не изменится, и днем на материковой части Эстонии будет достаточно низкой, оставаясь преимущественно в пределах -6..-9°С.