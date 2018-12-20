Готовимся: по Эстонии пройдут снегопады и метели
20 декабря 2018, 14:30
Ночью область пониженного давления с осадками переместилась на Балтийские страны и во многих местах мы получили добавочную порцию снега.
Завтра, 21 декабря, днем больше осадков достанется Латвии, задев у нас только юг Эстонии и острова. На севере снег в основном слабый, но всё же ляжет на землю новым и чистым покровом. Температура воздуха не изменится, и днем на материковой части Эстонии будет достаточно низкой, оставаясь преимущественно в пределах -6..-9°С.
Завтра ожидается облачная погода. Во многих местах пройдет снег, метель. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный 4-10, на побережье в первую половину дня порывами 14 м/с. Температура воздуха -4..-9, на побережье островов -1..-3 °С.