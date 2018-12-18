Завтра погода приятно удивит жителей Эстонии

В ближайшие дни зима наберёт ещё больше сил, так как удерживающий холод антициклон над Россией усиливается. Ложбина низкого давления понемногу будет сдавать свои позиции, но ещё во многих местах может принести снега. По западному побережью температура будет немного выше нуля и там пройдут осадки в виде мокрого снега.