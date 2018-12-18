Завтра погода приятно удивит жителей Эстонии
18 декабря 2018, 14:31
Всю Эстонию накрыло снегом, и за окном можно наблюдать красивую зимнюю картину.
В ближайшие дни зима наберёт ещё больше сил, так как удерживающий холод антициклон над Россией усиливается. Ложбина низкого давления понемногу будет сдавать свои позиции, но ещё во многих местах может принести снега. По западному побережью температура будет немного выше нуля и там пройдут осадки в виде мокрого снега.
В среду (19.12) облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на побережье местами и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах и по западному побережью до +1 °С.