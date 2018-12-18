Вт, 18.12.2018
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Завтра погода приятно удивит жителей Эстонии

Завтра погода приятно удивит жителей Эстонии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Зима. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Всю Эстонию накрыло снегом, и за окном можно наблюдать красивую зимнюю картину.

В ближайшие дни зима наберёт ещё больше сил, так как удерживающий холод антициклон над Россией усиливается. Ложбина низкого давления понемногу будет сдавать свои позиции, но ещё во многих местах может принести снега. По западному побережью температура будет немного выше нуля и там пройдут осадки в виде мокрого снега.

В среду (19.12) облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на побережье местами и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах и по западному побережью до +1 °С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ