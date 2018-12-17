Плохие новости: погода не порадует жителей Эстонии перед Рождеством

В ночь на среду облачно с прояснениями. По регионам возможны небольшие снегопады. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 2-7, при прояснениях до 10 градусов мороза. Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек, во второй половине дня на островах и побережье южный и юго-восточный, 4-10, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 1-7 градусов мороза, на побережье островов околонулевая.

В ночь на четверг облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 3-8, местами до 12 градусов мороза. Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 2-7, местами до 9 градусов мороза.