Пн, 17.12.2018
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Плохие новости: погода не порадует жителей Эстонии перед Рождеством

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Зима. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jonathan Wiggs / AP/ Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, перед Рождеством постепенно похолодает.

В ночь на среду облачно с прояснениями. По регионам возможны небольшие снегопады. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 2-7, при прояснениях до 10 градусов мороза. Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек, во второй половине дня на островах и побережье южный и юго-восточный, 4-10, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 1-7 градусов мороза, на побережье островов околонулевая.

В ночь на четверг облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 3-8, местами до 12 градусов мороза. Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 2-7, местами до 9 градусов мороза.

В ночь на пятницу переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 8-14, на островах 2-6 градусов мороза. Утром облачность усилится, по регионам снегопады. Ветер юго-восточны и восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-8, на островах местами до 2 градусов мороза.

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