Мороз и солнце: жителей Эстонии ждет сказочная предпраздничная неделя

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, на островах возможен мокрый снег. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, на островах возможен мокрый снег. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, на островах и западном побережье до одного градуса тепла, днем 1-5 градусов мороза, на островах и западном побережье до одного градуса тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек, во второй половине дня на островах и побережье 4-10, порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью от 1-7 градусов мороза, на островах и западном побережье около нуля, днем 1-7 градусов мороза, на островах и западном побережье около нуля.