Мороз и солнце: жителей Эстонии ждет сказочная предпраздничная неделя

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет умеренно морозно, будет появляться и солнце.
В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, на островах возможен мокрый снег. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, на островах возможен мокрый снег. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, на островах и западном побережье до одного градуса тепла, днем 1-5 градусов мороза, на островах и западном побережье до одного градуса тепла.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек, во второй половине дня на островах и побережье 4-10, порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью от 1-7 градусов мороза, на островах и западном побережье около нуля, днем 1-7 градусов мороза, на островах и западном побережье около нуля.
В ночь на четверг ожидается с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами 14 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, местами до 12 градусов мороза, днем 2-7, местами до 9 градусов мороза.