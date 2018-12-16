Начало снежной недели: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра

Обширный антициклон продолжает господствовать над Восточной Европой, в то же время по его западной периферии через Балтийское море перемещается в северном направлении ложбина низкого давления, неся с собой слабо минусовые температуры воздуха, осадки в виде снега и свежий ветер, который способен немного поднять и закружить легкий, только что выпавший снег.