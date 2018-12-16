Начало снежной недели: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра
16 декабря 2018, 13:08
Обширный антициклон продолжает господствовать над Восточной Европой, в то же время по его западной периферии через Балтийское море перемещается в северном направлении ложбина низкого давления, неся с собой слабо минусовые температуры воздуха, осадки в виде снега и свежий ветер, который способен немного поднять и закружить легкий, только что выпавший снег.
Днем, 17 декабря, в континентальной части облачно, снег, поземки. На островах облачно с прояснениями. Местами снег, к вечеру на побережье и мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 3-9, в первой половине дня на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.