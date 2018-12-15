Завтра в Эстонии станет еще холоднее
15 декабря 2018, 14:23
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода без осадков, с прояснениями по отдельным регионам.
Ветер юго-восточный и восточный, 2-7, на островах и побережье порывами 10 м/сек. Температура воздуха ночью от 3-9 градусов мороза, на островах местами один градус мороза.
Днем до полудня облачная с прояснениями погода без существенных осадков, во второй половине дня начиная с юго-запада страны облачность уплотнится, вечером начиная с островов пойдет снег, поздно вечером на западе страны возможна метель. Ветер юго-восточный и восточный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха днем от нуля до 5 градусов мороза.