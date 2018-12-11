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Среда в Эстонии будет серой и дождливой

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Снег, мокрый снег и дождь.

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Давление воздуха растет и над Скандинавией, в холодной воздушной массе, образуется новый антициклон. Его юго-восточная периферия достигнет Прибалтики. Вероятность осадков уменьшится.

С северо-востока к нам начнет поступать более холодный воздух, но облачный покров сохранится и защитит нас от быстрого падения температуры воздуха, она по-прежнему останется близкой к нулю.

В среду, 12 декабря, в Эстонии будет облачно с кратковременными прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег, и дождь. Наибольшая вероятность осадков на северном побережье. Кое-где туман. Ветер северо-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с.

Температура воздуха составит от -2 до +2°С.

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