На эту неделю синоптики обещают снег и до десяти градусов мороза

В ночь на среду ожидается облачная погода, по многим регионам снег и мокрый снег, на побережье возможен дождь, к утру вероятность осадков сократится. Местами ожидается туман и гололедица. Ветер северо-восточный, 3-9, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Днем облачно, по регионам легкий снег и мокрый снег, местами туман и гололедица. Ветер северо-восточный, 3-9, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 3 градусов тепла, на побережье островов до 2 градусов тепла, днем от -2 до 3 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода с прояснениями по отдельным регионам, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный и восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Днем также облачная погода с прояснениями по отдельным регионам, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный и восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до одного градуса тепла, днем от -4 до одного градуса тепла.