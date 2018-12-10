Завтра Эстонию заметет снегом

Ветер восточных направлений, 1-7, утром на островах и на северном побережье северо-восточный 5-10, порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем также облачная погода, по многим регионам снег, мокрый снег, дождь, местами туман, вероятна гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 2-8, на островах и побережье 5-10, порывами 15 м/сек. Температура воздуха днем от нуля до +2, на островах местами до 4 градусов тепла.