Завтра в Эстонии выпадет снег, поднимется сильный ветер

Снег и мокрый снег пройдет по ценральным и восточным районам страны, в то же время по западу Эстонии температура воздуха повысится до +6 градусов тепла и осадки пройдут в виде дождя.

В субботу, 8 декабря, облачно. Рано утром к району островов подойдет новая порция осадков, которая в дальнейшем распространится на материковую часть. Пройдет дождь и мокрый снег. По востоку Эстонии ожидается снег, гололед и возможен ледяной дождь. Во второй половине дня осадки могут быть достаточно интенсивными.