Завтра в Эстонии выпадет снег, поднимется сильный ветер

Активный циклон смещается в сторону юга Скандинавии. Ложбина атмосферного вихря движется с районов Балтийского моря через Эстонию на северо-восток, что принесет нам значительную порцию осадков и ветреную погоду.
Снег и мокрый снег пройдет по ценральным и восточным районам страны, в то же время по западу Эстонии температура воздуха повысится до +6 градусов тепла и осадки пройдут в виде дождя.
В субботу, 8 декабря, облачно. Рано утром к району островов подойдет новая порция осадков, которая в дальнейшем распространится на материковую часть. Пройдет дождь и мокрый снег. По востоку Эстонии ожидается снег, гололед и возможен ледяной дождь. Во второй половине дня осадки могут быть достаточно интенсивными.
Ветер юго-восточный, южный 6-13, на побережье порывами до 18 м/с, во второй половине дня немного ослабеет и повернет по западу Эстонии к юго-западному. Температура воздуха повысится до 0..+4, на островах до +6°С .