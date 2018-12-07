Уже этим вечером: синоптики объявили об опасных погодных условиях

По словам синоптиков, в пятницу вечером и ночью по всей Эстонии ожидается дождевой шквал. На островах будет лить дождь, на материке также снег, мокрый снег и ледяной дождь.

Метеослужба предупреждает, что опасность обледенения повсеместно будет велика. В субботу утром на островах ожидается очередной ливень. Днем он расширится на материк. После полудня мокрый снег и снегопад усилятся, из-за чего дорожные условия, прежде всего, в Центральной и Восточной Европе будут сложными.