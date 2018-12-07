Пт, 7.12.2018
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Уже этим вечером: синоптики объявили об опасных погодных условиях

Уже этим вечером: синоптики объявили об опасных погодных условиях

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ледяной дождь.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

По сообщению метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу в связи с погодными условиями дороги станут крайне скользкими.

По словам синоптиков, в пятницу вечером и ночью по всей Эстонии ожидается дождевой шквал. На островах будет лить дождь, на материке также снег, мокрый снег и ледяной дождь.

Метеослужба предупреждает, что опасность обледенения повсеместно будет велика. В субботу утром на островах ожидается очередной ливень. Днем он расширится на материк. После полудня мокрый снег и снегопад усилятся, из-за чего дорожные условия, прежде всего, в Центральной и Восточной Европе будут сложными.

До полудня опасность обледенения сохранится, во второй половине дня из-за обильных осадков на дорогах ухудшится видимость.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ