Уже этим вечером: синоптики объявили об опасных погодных условиях
7 декабря 2018, 14:00
По сообщению метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу в связи с погодными условиями дороги станут крайне скользкими.
По словам синоптиков, в пятницу вечером и ночью по всей Эстонии ожидается дождевой шквал. На островах будет лить дождь, на материке также снег, мокрый снег и ледяной дождь.
Метеослужба предупреждает, что опасность обледенения повсеместно будет велика. В субботу утром на островах ожидается очередной ливень. Днем он расширится на материк. После полудня мокрый снег и снегопад усилятся, из-за чего дорожные условия, прежде всего, в Центральной и Восточной Европе будут сложными.
До полудня опасность обледенения сохранится, во второй половине дня из-за обильных осадков на дорогах ухудшится видимость.