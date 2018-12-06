Завтра Эстония окажется во власти мороси и снега

Завтра через Эстонию будет смещаться ложбина области пониженного давления, которая принесет с собой порцию более влажного и мягкого воздуха. Осадки начнутся с островов в виде снега и мокрого снега и к полудню распространятся на материк.
С моря поступит более теплый воздух, и после обеда осадки на островах, а к вечеру и западе материковой части перейдут в жидкую фазу. Во внутренних же уездах температура останется отрицательной, и к вечеру земля покроется легким слоем снега. Участникам дорожного движения нужно учитывать зимние условия!
В пятницу, 7 декабря, в Эстонии будет облачно. Зона осадков в виде снега и мокрого снега, начиная с островов, утром распространится на материковую часть страны, а после обеда на островах осадки перейдут в дождь. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 16 м/с.
Температура воздуха составит от -2 до +2°С.