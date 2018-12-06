Завтра Эстония окажется во власти мороси и снега

С моря поступит более теплый воздух, и после обеда осадки на островах, а к вечеру и западе материковой части перейдут в жидкую фазу. Во внутренних же уездах температура останется отрицательной, и к вечеру земля покроется легким слоем снега. Участникам дорожного движения нужно учитывать зимние условия!