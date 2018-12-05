На выходных Эстонию заметет снегом

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, около полуночи по регионам легкий снег, мокрый снег, на побережье дождь, вероятная гололедица. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек, утром на островах и западном побережье юго-восточный ветер усилится до 5-10, порывами 14 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и мокрый снег, на островах дожди. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на островах местами 2 градуса тепла, днем от нуля до 5 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается облачная погода, дожди с островов смещаются через территорию страны на северо-восток и переходят в снег и мокрый снег. Опасность гололедицы. Ветер юго-восточный, 6-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Днем также ожидается облачная погода, вечером на западе страны облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на востоке снег, вечером на островах вероятность осадков уменьшится, на востоке страны усилится опасность гололедицы. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на островах и побережье порывами 15 7 м/сек, во второй половине дня на западе страны сменит направление на юго-западное. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на островах до 3 градусов тепла, к утру температура воздуха повысится повсеместно, днем от -1 до 3 градусов тепла, на островах до 6 градусов тепла.