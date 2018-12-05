На Эстонию надвигается новая порция осадков
5 декабря 2018, 14:57
Утром вероятность осадков маленькая, в центральных и восточных уездах сохранятся небольшие отрицательные температуры, на западе уже будут небольшие плюсы. Опасность гололеда.
Во второй половине дня с моря подойдет дополнительная порция влаги и небольшие осадки распространятся с запада на восток. Будет и дождь, и снег, т.к. вечером температура воздуха вновь понизится до минусовых значений. Ситуация на дорогах - сложная и непредсказуемая, предупреждает Служба погоды Эстонии.
В четверг, 6 декабря, днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах небольшой снег, мокрый снег или дождь. Ветер юго-западный 3-9, утром на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.
На дорогах может быть скользко!