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На Эстонию надвигается новая порция осадков

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Мокрый снег. Фото иллюстративное.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Утром вероятность осадков маленькая, в центральных и восточных уездах сохранятся небольшие отрицательные температуры, на западе уже будут небольшие плюсы. Опасность гололеда.

Во второй половине дня с моря подойдет дополнительная порция влаги и небольшие осадки распространятся с запада на восток. Будет и дождь, и снег, т.к. вечером температура воздуха вновь понизится до минусовых значений. Ситуация на дорогах - сложная и непредсказуемая, предупреждает Служба погоды Эстонии.

В четверг, 6 декабря, днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах небольшой снег, мокрый снег или дождь. Ветер юго-западный 3-9, утром на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

На дорогах может быть скользко!

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