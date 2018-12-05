На Эстонию надвигается новая порция осадков

Во второй половине дня с моря подойдет дополнительная порция влаги и небольшие осадки распространятся с запада на восток. Будет и дождь, и снег, т.к. вечером температура воздуха вновь понизится до минусовых значений. Ситуация на дорогах - сложная и непредсказуемая, предупреждает Служба погоды Эстонии.