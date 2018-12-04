Стихия за год унесла жизни более 11 000 человек

В наибольшей степени от ударов стихии пострадали Пуэрто-Рико, Гондурас и Мьянма, следует из рейтинга государств мира по индексу глобальных климатических рисков (KRI). Он был представлен во вторник, 4 декабря, в польском Катовице на Конференции ООН по защите климата.

В целом же за минувшие 20 лет жертвами природных катаклизмов стали свыше 526 000 человек. А ущерб составил 3,5 трлн долларов.

Засуха грозит Европе

"Рекордная засуха и необычайно высокие температуры в этом году, как ожидается, могут привести к тому, что в следующей редакции индекса европейские страны еще в большей степени окажутся в центре внимания экспертов", - отметил главный составитель KRI Давид Экштайн.

Индекс KRI показывает, насколько отдельные страны пострадали от экстремальных погодных явлений, в частности, жары и ураганов, а также наводнений и других природных катастроф.