На этой неделе погода припасла сюрпризы для жителей Эстонии

В ночь на среду ожидается облачная погода, по регионам дождь, местами мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, к утру на островах сменит направление на западное, 5-11, на побережье порывами 15-17 м/сек. Днем также ожидается облачная погода, во второй половине дня облачная с прояснениями погода, по регионам мокрый снег и дождь, во второй половине дня вероятность осадков меньше, но усилится опасность гололедицы. Ветер западный и юго-западный, 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до 4 градусов тепла, днем от нуля до 4 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, по многим регионам мокрый снег и снег, на островах дожди. Возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами 14 м/сек. Днем переменная облачность, местами снег и мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 1-5 градусов мороза, на побережье местами от нуля до 3 градусов тепла, днем от одного градуса мороза до 3 градусов тепла.