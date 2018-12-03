Пн, 3.12.2018
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Департамент шоссейных дорог предупредил об опасности

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Скользкая дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

В понедельник в вечерние часы дороги в Эстонии могут быть местами опасно скользкими, предупредил Департамент шоссейных дорог.

В переданном BNS сообщении ведомство отметило, что во второй половине дня покрытие основных и крупнейших шоссе в Эстонии было влажным после обработки реагентами, во многих регионах дороги были заснеженными или покрыты смесью мокрого снега и реагентов.

Через всю территорию Эстонии перемещается зона плотной облачности и осадков, к вечеру снег пройдет повсеместно. На дорогах сохраняется опасность возникновения гололедицы. Водители должны учесть, что местами могут встречаться очень скользкие участки.

По прогнозу, поздним вечером с южных районов Балтийского моря на острова ветер принесет новые массивы снеговых облаков. Однако поскольку к тому моменту температура воздуха поднимется выше ноля, снегопад быстро перейдет в дождь.

На дорогах сохраняются благоприятные условия для возникновения гололедицы, может пройти также ледяной дождь.

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