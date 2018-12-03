Неожиданно: завтра в Эстонии резко потеплеет

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная погода, на востоке страны снег и мокрый снег, местами дожди, на западе дожди.
После полуночи осадки повсеместно перейдут в дожди. На дорогах гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 4-10, на побережье порывами 15 м/сек, утром на западе страны сменит направление на юго-западное. Температура воздуха около полуночи 1-3 градуса мороза, на западе страны от -1 до +2, на островах до 4 градусов тепла, к утру температура воздуха на востоке страны повысится до 1-3, на западе до 3-6 градусов тепла.
Днем ожидается облачная погода, утром на востоке страны дожди, на дорогах гололедица, на западе Эстонии осадков будет мало. По многим регионам туман. Вечером на материке по отдельным регионом осадки, в том числе и у Рижского залива. Ветер южный и юго-западный 4-10, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха днем 2-7 градусов тепла.