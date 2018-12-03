Неожиданно: завтра в Эстонии резко потеплеет

После полуночи осадки повсеместно перейдут в дожди. На дорогах гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 4-10, на побережье порывами 15 м/сек, утром на западе страны сменит направление на юго-западное. Температура воздуха около полуночи 1-3 градуса мороза, на западе страны от -1 до +2, на островах до 4 градусов тепла, к утру температура воздуха на востоке страны повысится до 1-3, на западе до 3-6 градусов тепла.