Жителей Эстонии предупреждают об опасности на дорогах

По прогнозам, в ночь на понедельник в стране ожидается переменная облачность, в начале ночи в отдельных местах пройдет снег и мокрый снег. В понедельник утром облачность уплотнится и начиная с островов пройдет мокрый снег, при этом зона осадков распространится на материк и перейдет в снегопад. Местами возможна метель, возникнет опасность гололедицы.