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Жителей Эстонии предупреждают об опасности на дорогах

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На дорогах Эстонии может быть гололед

ФОТО: Liis Treimann

В понедельник утром в Эстонии может начаться метель, возникнет опасность гололедицы.

По прогнозам, в ночь на понедельник в стране ожидается переменная облачность, в начале ночи в отдельных местах пройдет снег и мокрый снег. В понедельник утром облачность уплотнится и начиная с островов пройдет мокрый снег, при этом зона осадков распространится на материк и перейдет в снегопад. Местами возможна метель, возникнет опасность гололедицы.

Наибольшая опасность обледенения на дорогах отмечается на мостах, виадуках, лесных участках, полосах ускорения и разгона на шоссе, вблизи автобусных остановок, а также на железнодорожных переездах. На этих участках дорог водители чаще всего тормозят или ускоряются, на проезжей части появляются обледеневшие места.

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