Жителей Эстонии предупреждают об опасности на дорогах
2 декабря 2018, 21:29
В понедельник утром в Эстонии может начаться метель, возникнет опасность гололедицы.
По прогнозам, в ночь на понедельник в стране ожидается переменная облачность, в начале ночи в отдельных местах пройдет снег и мокрый снег. В понедельник утром облачность уплотнится и начиная с островов пройдет мокрый снег, при этом зона осадков распространится на материк и перейдет в снегопад. Местами возможна метель, возникнет опасность гололедицы.
Наибольшая опасность обледенения на дорогах отмечается на мостах, виадуках, лесных участках, полосах ускорения и разгона на шоссе, вблизи автобусных остановок, а также на железнодорожных переездах. На этих участках дорог водители чаще всего тормозят или ускоряются, на проезжей части появляются обледеневшие места.