От метели до оттепели: на Эстонию надвигается циклон, погода будет резко меняться

Смещающийся с Северного моря циклон днем достигнет западного побережья Швеции, и на Балтику поступит более теплый воздух, благодаря чему уже утром на побережье Эстонии начнется оттепель. Материковая часть страны дольше будет оставаться во власти холода, и здесь надо быть готовыми к снегопадам, метелям, а позже – к гололеду и даже кратковременному ледяному дождю. Но уже следующей ночью и днем ожидаются осадки в виде обычного дождя.