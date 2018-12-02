От метели до оттепели: на Эстонию надвигается циклон, погода будет резко меняться

Почти вся восточная часть Эстонии покрыта 10-сантиметровым слоем снега, но как и бывает в начале зимы, за похолоданием следует оттепель.
Смещающийся с Северного моря циклон днем достигнет западного побережья Швеции, и на Балтику поступит более теплый воздух, благодаря чему уже утром на побережье Эстонии начнется оттепель. Материковая часть страны дольше будет оставаться во власти холода, и здесь надо быть готовыми к снегопадам, метелям, а позже – к гололеду и даже кратковременному ледяному дождю. Но уже следующей ночью и днем ожидаются осадки в виде обычного дождя.
В понедельник, 3 декабря, днем облачность уплотнится. Начиная с островов, мокрый снег распространится и на материковую часть, переходя в снег, местами метель. После обеда осадки на островах перейдут в дождь, по западному побережью - в мокрый снег. Ожидается гололед, местами пройдет ледяной дождь! Ветер юго-восточный 5-11, порывами 14 м/с, на островах и побережье 7-13, порывами 17 м/с, вечером повернет к южному направлению, на островах - к юго-западному. Температура воздуха -2...+3°С