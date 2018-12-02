Стало известно, в какой части Эстонии особенно высока опасность гололедицы

В воскресенье с утра на дорогах островов у западного побережья Эстонии высока опасность гололедицы, предупредил центр управления движением в переданном BNS сообщении.
По прогнозам, в воскресенье в течение дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами — в основном в западной и восточной части материка, пройдет снег и мокрый снег, на островах — дождь, на островных дорогах может начаться гололедица.
Дорожное покрытие основных и крупнейших шоссе в Западной Эстонии с утра в воскресенье было влажным после обработки реагентами. В Восточной и Южной Эстонии дороги заснежены, местами встречаются опасно скользкие участки. Водителям и пешеходам следует считаться с зимними условиями на дорогах.
Департамент шоссейных дорог напомнил водителям об осторожности при опережении дорожной снегоуборочной техники, следует помнить, что впереди водителя может ждать еще нерасчищенная дорога.
Дорожные службы ждут от водителей обратной связи об условиях движения по информационному телефону номер 1510.