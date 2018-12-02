Стало известно, в какой части Эстонии особенно высока опасность гололедицы

По прогнозам, в воскресенье в течение дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами — в основном в западной и восточной части материка, пройдет снег и мокрый снег, на островах — дождь, на островных дорогах может начаться гололедица.

Дорожное покрытие основных и крупнейших шоссе в Западной Эстонии с утра в воскресенье было влажным после обработки реагентами. В Восточной и Южной Эстонии дороги заснежены, местами встречаются опасно скользкие участки. Водителям и пешеходам следует считаться с зимними условиями на дорогах.

Департамент шоссейных дорог напомнил водителям об осторожности при опережении дорожной снегоуборочной техники, следует помнить, что впереди водителя может ждать еще нерасчищенная дорога.