Температура в Эстонии опустится до 12 градусов мороза

В воскресенье ночью будет облачная с прояснениями погода. Во многих регионах пройдет снег, больше всего осадков ожидается в Восточной Эстонии. Ветер южный и юго-восточный 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха -6..-12, на западе Эстонии -1..-5°С.