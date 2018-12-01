Температура в Эстонии опустится до 12 градусов мороза
1 декабря 2018, 14:12
В ночь на воскресенье по всей Эстонии ожидается минусовая температура, местами термометр будет показывать до 12 градусов мороза. На море завтра ожидаются пятиметровые волны.
В воскресенье ночью будет облачная с прояснениями погода. Во многих регионах пройдет снег, больше всего осадков ожидается в Восточной Эстонии. Ветер южный и юго-восточный 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха -6..-12, на западе Эстонии -1..-5°С.
Днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет снег и мокрый снег, на островах также дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с, на островах и побережье 7-12, порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов мороза.