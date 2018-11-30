Прогноз на неделю: пушистые сугробы или гололед?

На выходных погоду в Эстонии будет по-прежнему определять область высокого давления и области нижнего давления на западе. Преимущественно без осадков, только в воскресенье в на приграничных территориях ожидаются небольшие осадки, восточная часть покрыта снегом, на западе мокрый снег и дожди.

Южный и юго-восточный ветер ослабеет, но все же останется достаточно ощутимым, температура воздуха ночью до 11 градусов мороза, на островах и западном побережье немного мягче. Днем сохранится минусовая температура, только в воскресенье днем на островах температура воздуха поднимется до двух градусов тепла.

Похожая погода и в понедельник ночью, но днем со стороны Шотландии в южную часть Скандинавии двинется область низкого давления, восточный край которой вместе со снегопадом и мокрым снегом распространится над территорией Эстонии. В понедельник угроза гололеда особенно высока, поскольку температура воздуха повысится, на материке от минус двух до плюс одного, на Сааремаа до трех градусов тепла.

Во вторник и в среду пойдет мокрый снег и дождь. Ночью осадки усилятся, условия на дорогах ухудшатся. Днем во вторник преимущественно дождь. Ветер будет дуть с юга, на побережье порывы могут достигать 15 м/с, температура воздуха на протяжении суток будет выше нуля, ночью местами подморозит. Самая высокая температура ожидается во вторник днем: до плюс шести градусов.

С четверга снова похолодает, пройдет снег и мокрый снег. Если до этого будет дуть в основном умеренный ветер южных направлений, то в четверг ветер обратится на северо-запад, а затем на запад.