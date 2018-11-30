С завтрашнего дня запрещен выход на лед Нарвского водохранилища и Чудского озера
30 ноября 2018, 14:58
С субботы, 1 декабря, Идаская префектура запрещает передвижение по льду Нарвского водохранилища и Чудского озера.
«На водоемах появился лед, однако он слабый и не может выдержать человека. С целью защиты жизни людей запрещаем выход на лед как пешком, так и выезд на моторно-транспортных средствах до тех пор, пока это не станет безопасным»,- сообщил в пятницу начальник пограничного бюро Идаской префектуры Индрек Пюви.
По его словам, пограничники изучают состояние льда, и когда он станет толще, сообщат об этом. Для человека выходить на лед безопасно, если толщина ледяного покрова составляет семь-десять сантиметров.