С завтрашнего дня запрещен выход на лед Нарвского водохранилища и Чудского озера

«На водоемах появился лед, однако он слабый и не может выдержать человека. С целью защиты жизни людей запрещаем выход на лед как пешком, так и выезд на моторно-транспортных средствах до тех пор, пока это не станет безопасным»,- сообщил в пятницу начальник пограничного бюро Идаской префектуры Индрек Пюви.