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  • С завтрашнего дня запрещен выход на лед Нарвского водохранилища и Чудского озера

С завтрашнего дня запрещен выход на лед Нарвского водохранилища и Чудского озера

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Лед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Konrad K./SIPA/Scanpix

С субботы, 1 декабря, Идаская префектура запрещает передвижение по льду Нарвского водохранилища и Чудского озера.

«На водоемах появился лед, однако он слабый и не может выдержать человека. С целью защиты жизни людей запрещаем выход на лед как пешком, так и выезд на моторно-транспортных средствах до тех пор, пока это не станет безопасным»,- сообщил в пятницу начальник пограничного бюро Идаской префектуры Индрек Пюви.

По его словам, пограничники изучают состояние льда, и когда он станет толще, сообщат об этом. Для человека выходить на лед безопасно, если толщина ледяного покрова составляет семь-десять сантиметров.

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