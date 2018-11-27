Завтра в Эстонии ожидается потепление
27 ноября 2018, 14:51
Антициклон, центр которого перемещается на Литву, обеспечит нам сегодня тихую и приятную погоду.
Будет достаточно солнышка, а температуры останутся в основном в минусовом диапазоне. Во второй половине дня появятся первые признаки приближающегося с Норвежского моря мощного циклона. Ветер перейдет к южному, юго-западному и начнет постепенно усиливаться. В четверг и пятницу у нас уже будет с сильным штормовым южным ветром погода.
В среду (28.11) днем переменная облачность, без существенных осадков. В первой половине дня ветер переменных направлений 1-5 м/с, во второй половине дня усилится юго-западный, южный ветер 3-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье местами до +2°С.