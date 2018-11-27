Завтра в Эстонии ожидается потепление

Будет достаточно солнышка, а температуры останутся в основном в минусовом диапазоне. Во второй половине дня появятся первые признаки приближающегося с Норвежского моря мощного циклона. Ветер перейдет к южному, юго-западному и начнет постепенно усиливаться. В четверг и пятницу у нас уже будет с сильным штормовым южным ветром погода.