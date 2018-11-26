На эту неделю синоптики обещают снег и до пяти градусов мороза

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер северных направлений, 2-8, около полуночи на северном побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/сек, вечером на северном побережье юго-западный порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, на побережье местами 1 градус тепла, днем 1-5 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный, 7-13 м/сек, порывами 15, на островах и побережье 21 м/сек. Днем также ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный, 7-13, на островах и побережье 15-18 м/сек. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла, днем от нуля до 5 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла.