Во вторник небо над Эстонией прояснится, хотя не исключен и снег
26 ноября 2018, 15:02
На погоду в Эстонии будет влиять восточная часть расположившегося над Скандинавией антициклона, который в течение дня распространится на Балтийское море.
Облака постепенно начнут рассеиваться, и сквозь них будет все чаще проглядывать синее небо. Хотя местами над побережьем и над островами не исключен небольшой снег и мокрый снег.
Во вторник, 27 ноября, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдет в основном снег. Ветер северо-западный и северный 4-10 м/с, на северном побережье порывами до 15 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до -4, на побережье до +2°С.