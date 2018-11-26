Пн, 26.11.2018
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Во вторник небо над Эстонией прояснится, хотя не исключен и снег

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Первый снег в Тарту.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

На погоду в Эстонии будет влиять восточная часть расположившегося над Скандинавией антициклона, который в течение дня распространится на Балтийское море.

Облака постепенно начнут рассеиваться, и сквозь них будет все чаще проглядывать синее небо. Хотя местами над побережьем и над островами не исключен небольшой снег и мокрый снег.

Во вторник, 27 ноября, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдет в основном снег. Ветер северо-западный и северный 4-10 м/с, на северном побережье порывами до 15 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до -4, на побережье до +2°С.

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