Синоптик: на Эстонию надвигаются метели и штормовой ветер

В понедельник в Эстонию прибудет с севера небольшой циклон, который принесет снег. Снег ожидается как на островах, так и на материке, передает Tartu Postimees.

Толщина ожидаемого снежного покрова на северном побережье Эстонии 1-5 см (вблизи Нарвы даже более 5 см), на островах 1-3 см. В другой материковой части будет немного снега.

Температура воздуха в материковой части днем от 0 до -2 градусов, на островах и побережье от +1 до +4 градусов. С циклоном в Эстонию прибудет и ощутимо более холодная воздушная масса.

После понедельника продолжится похолодание. В ночь на вторник температура опустится местами до -6 градусов. В ночь со вторника на среду не исключена местами температура и до 8 градусов мороза. Температура в среду днем на материке от -2 до -5 градусов.

В ночь на четверг на материке ожидается 5-10 градусов мороза. Холоднее всего будет в восточной и юго-восточной Эстонии.

В четверг утром на границе двух зон давления постепенно начнет усиливаться южный и юго-восточный ветер. На Балтийском море, островах и также на материке ожидается штормовая погода. Минусовые температуры и сильный ветер станут причиной холодов.

Также будет дуть юго-восточный и южный ветер. На островах и Рижском заливе порывы ветра будут достигать 22-26 м/с. В Финском заливе порывы ветра также могут превышать 20 м/с. На материке ожидаются порывы ветра 14-17 м/с. На островах будет мести и дорожные условия ухудшатся. Снегопад также ограничит видимость.

В ночь на пятницу с Западной Эстонии пойдет снег. Во многих местах ожидается метель. Стоит учитывать, что будет холодный ветер, скользко и из-за частых осадков будет ограничена видимость. В пятницу утром на островах и в Западной Эстонии температура вновь повысится и потеплеет. В остальной Эстонии сохранится минусовая температура.

Служба погоды: температура в Эстонии опустится до 9 градусов мороза

Служба погоды Эстонии также подтвердила, что в ближайшие дни ожидается все более зимняя погода, в середине недели до 9 градусов мороза.

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой мокрый снег и снег, на побережье возможен и дождь. Ветер западный и северо-западный, 2-8, на побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью 2-6 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам небольшой снег и мокрый снег, на побережье возможен и дождь. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек, на побережье северо-западный, 5-10, порывами 13 м/сек. Температура воздуха днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег и мокрый снег. Ветер около полуночи западный и северо-западный, после полуночи северо-западный и северный 4-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по регионам снег. Ветер северо-западный и северный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 1-5 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла, днем от 3 градусов мороза до одного градуса тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер северных направлений, 2-8, около полуночи на побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на побережье местами 1 градус тепла, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.