На следующую неделю синоптики обещают снег и мороз

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, на побережье местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам преимущественно небольшой мокрый снег и снег. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек, на побережье северо-западный, порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 1-5 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег и мокрый снег. Ветер на материке западных направлений, 4-9 м/сек, на островах и побережье северо-западный и северный, 6-11, порывами до 15 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по регионам снег. Ветер северо-западный и северный, 5-11 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла, днем от 3 градусов мороза до одного градуса тепла.