На Эстонию надвигается снегопад: полиция призывает к внимательности на дорогах

«Если прогноз погоды подтвердится, на выходных ожидается снегопад. Просим водителей это учитывать и при первой возможности сменить летнюю резину на зимнюю, - сказал ведущий специалист по охране порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго. - Если сменить шины до снегопада не удастся, следует по возможности прекратить или отложить поездку и незамедлительно обратиться в шиномонтажную мастерскую».

Он призвал водителей выбирать соответствующую погодным условиям скорость и технику вождения. «Зимой необходимо учитывать гололедицу и плохую видимость. Дистанция и правильная скорость способствуют безопасной езде и ни для кого не должно быть сюрпризом, что снег и мокрый снег делают маневры опаснее», - напомнил Лойго. Он добавил, что в декабре полицейские будут проверять наличие у транспортных средств обязательной зимней резины.