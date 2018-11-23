На Эстонию надвигается снегопад: полиция призывает к внимательности на дорогах

На выходные синоптики прогнозируют обильные осадки. Полиция призывает водителей быть готовыми к мокрому снегу и снегопаду, а также напоминает, что зимние шины с декабря обязательны.
«Если прогноз погоды подтвердится, на выходных ожидается снегопад. Просим водителей это учитывать и при первой возможности сменить летнюю резину на зимнюю, - сказал ведущий специалист по охране порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго. - Если сменить шины до снегопада не удастся, следует по возможности прекратить или отложить поездку и незамедлительно обратиться в шиномонтажную мастерскую».
Он призвал водителей выбирать соответствующую погодным условиям скорость и технику вождения. «Зимой необходимо учитывать гололедицу и плохую видимость. Дистанция и правильная скорость способствуют безопасной езде и ни для кого не должно быть сюрпризом, что снег и мокрый снег делают маневры опаснее», - напомнил Лойго. Он добавил, что в декабре полицейские будут проверять наличие у транспортных средств обязательной зимней резины.
Полиция рекомендует водителям проверить фары и дворники, а при переменчивых погодных условиях запастись терпением. Зимние шины обязательны в Эстонии с 1 декабря по 1 марта.