В пятницу в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь
22 ноября 2018, 13:07
Центр антициклона смещается на Белоруссию, а его северная периферия достигает Прибалтики. В тоже время мощный циклон приближается со Шпицбергена к Белому морю, а его ложбина пройдет через Финляндию с северо-запада на юго-восток. Эстония останется на границе между двух этих атмосферных образований. Погода станет более ветреной, а дневные температуры воздуха в основном со знаком плюс.
В пятницу днем, 23 ноября, в основном в Эстонии будет облачно. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 4-10, на побережье во второй половине дня порывами до 14 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до +4°С.