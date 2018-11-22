Чт, 22.11.2018
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В пятницу в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

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Слякоть. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marianne Loorents

Центр антициклона смещается на Белоруссию, а его северная периферия достигает Прибалтики. В тоже время мощный циклон приближается со Шпицбергена к Белому морю, а его ложбина пройдет через Финляндию с северо-запада на юго-восток. Эстония останется на границе между двух этих атмосферных образований. Погода станет более ветреной, а дневные температуры воздуха в основном со знаком плюс.

В пятницу днем, 23 ноября, в основном в Эстонии будет облачно. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 4-10, на побережье во второй половине дня порывами до 14 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до +4°С.

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