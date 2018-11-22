В пятницу в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

Центр антициклона смещается на Белоруссию, а его северная периферия достигает Прибалтики. В тоже время мощный циклон приближается со Шпицбергена к Белому морю, а его ложбина пройдет через Финляндию с северо-запада на юго-восток. Эстония останется на границе между двух этих атмосферных образований. Погода станет более ветреной, а дневные температуры воздуха в основном со знаком плюс.