Астрономы обнаружили второе Солнце

Как сообщает Science Alert , звезде уже присвоено имя HD186302 и она больше всех ранее обнаруженных объектов похожа на единственную звезду Солнечной системы, передает Life .

Исследователи считают, что почти 85 процентов звезд рождаются в так называемых звездных парах, то есть формируются и зарождаются по двое. К солнцеподобным звездам это относится в высшей степени, поскольку, как отмечают ученые, более половины таких звезд имеют близнецов. Обнаружить нового родственника Солнца помог космический телескоп Европейского космического агентства Gaia.

Звездный близнец, согласно поступившим данным, практически идентичен по химическому составу и размерам и загорелся более 4,5 млрд лет назад. Исследователи говорят, что, скорее всего, вокруг нового Солнца по практически таким же орбитам вращаются несколько планет, которые могут быть потенциально пригодными для появления жизни. Если догадка ученых подтвердится, то зеркальная система из нескольких планет, вращающихся вокруг второго Солнца, будет официально включена в состав пригодных для заселения планет.