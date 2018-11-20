Вт, 20.11.2018
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На завтра синоптики обещают мороз

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Иней. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Эстония остается во власти скандинавского антициклона, где осадки маловероятны и возможны небольшие проясненения.

Ветер северных направлений слабый, немного посильней на северном побережье. Температурный режим останется близким к нулю, когда ночью преобладают слабые минусы, днем слабые плюсы.

В среду (21.11) днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северных направлений 2-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

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