На завтра синоптики обещают мороз

Ветер северных направлений слабый, немного посильней на северном побережье. Температурный режим останется близким к нулю, когда ночью преобладают слабые минусы, днем слабые плюсы.

В среду (21.11) днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северных направлений 2-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.