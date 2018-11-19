Зима здесь: на этой неделе в Эстонию придет мороз

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северных направлений, 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов мороза, днем от — 1 до 3 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный и северо-западный, 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер с западный и северо-западный, 3-9, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов мороза, на побережье местами до 3 градусов тепла, днем о 1-6 градусов тепла.