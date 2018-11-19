Мороз. ФОТО: Viktor Cap/PhanterMedia/Scanpix

Хотя отрицательная температура для второй половины ноября дело обычное, в этом году похолодание заставило себя подождать: последний раз столбики термометров у нас опускались ниже нулевой отметки только в конце октября.

Завтра, 20 ноября, легкий минус сохранится во многих уездах южной, центральной и северо-восточной Эстонии, а мягче погода станет только к вечеру, с прохождением через нашу территорию на юг немного более теплой воздушной массы.

Во вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый 2-7, на северном побережье – северо-западный, западный 4-9, порывами до 13 м/с.