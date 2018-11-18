Зима близко: на завтра синоптики обещают значительное похолодание
18 ноября 2018, 13:32
Центр усиливающегося над Скандинавией антициклона расположится над западным побережьем Финляндии и его южная периферия будет простираться над Эстонией.
Облаков в небе будет то больше, то меньше, и в основном на северном побережье иногда будет идти небольшой дождь или мокрый снег. С северо-восточным потоком к нам поступит более холодный воздух и к вечеру показания термометров пойдут на минус.
В понедельник (19.11) днём переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег, вероятность осадков больше на северном побережье. Ветер северо-восточный и восточный 5-11 м/с. Температура воздуха 0..+4°С, вечером понизится.