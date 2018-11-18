Вс, 18.11.2018
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Зима близко: на завтра синоптики обещают значительное похолодание

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Мокрый снег. Иллюстративное фото.

ФОТО: RT/imago/Rene Traut/Scanpix

Центр усиливающегося над Скандинавией антициклона расположится над западным побережьем Финляндии и его южная периферия будет простираться над Эстонией.

Облаков в небе будет то больше, то меньше, и в основном на северном побережье иногда будет идти небольшой дождь или мокрый снег. С северо-восточным потоком к нам поступит более холодный воздух и к вечеру показания термометров пойдут на минус.

В понедельник (19.11) днём переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег, вероятность осадков больше на северном побережье. Ветер северо-восточный и восточный 5-11 м/с. Температура воздуха 0..+4°С, вечером понизится.

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